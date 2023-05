Landtag U-Ausschuss zur Rahmede-Brücke birgt politischen Zündstoff

150 Kilo Sprengstoff sollen am Sonntag die gigantische A45-Talbrücke Rahmede zum Einsturz bringen. Die seit Dezember 2021 gesperrte Brücke an der wichtigen „Sauerlandlinie“ (Frankfurt-Dortmund) ist längst zum traurigen Symbol für den Zustand der Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen geworden. Mit der Sprengung und dem geplanten Neubau der Brücke mag das Rahmede-Problem gelöst werden. In der Politik könnte das Brücken-Debakel noch längere Zeit Zündstoff bergen.