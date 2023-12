Weihnachtstradition Über 100.000 Briefe in Weihnachtspostfiliale Engelskirchen

Wer bis zum 20. Dezember schreibe, erhalte noch eine Antwort, verspricht das Wunschzettel-Büro in der Stadt im Bergischen Land. Jeder Brief werde gelesen und beantwortet. Im vergangenen Jahr kamen Zuschriften aus 48 verschiedenen Ländern in Engelskirchen an. „Das Christkind antwortet in zwölf verschiedenen Sprachen“, erklärte die Weihnachtspostfiliale.