Nach Messerattacke Über 900 Hinweise zu Anschlag von Solingen

Bei den Ermittlungen zu dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag von Solingen sind nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) zentrale Fragen zu dem tatverdächtigen Syrer offen. So sei immer noch unklar, wann Issa Al H. sich radikalisiert habe, sagte Reul im Innenausschuss des NRW-Landtags. Er könne in seinem Heimatland, über das Internet, in der Flüchtlingsunterkunft oder in einer Moschee radikalisiert worden sein, so Reul. „Wir haben bisher keine Anhaltspunkte.“