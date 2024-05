Papsturkunde Über tausend Jahre altes Papyruspapier identifiziert

Forscher haben ein Stück Papyruspapier einem über tausend Jahre alten Dokument von Papst Stephan V. zugeordnet. Der Fetzen aus dem Jahr 891 gehört zu einer sogenannten Papyrusurkunde, dessen Hauptbestandteil im nordrhein-westfälischen Landesarchiv in Münster aufbewahrt wird, wie die Niedersächsische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Göttingen mitteilte. Das nun identifizierte Fragment wurde bisher in einer Sammlung der Universität Göttingen aufbewahrt und nun von Forschern der Akademie untersucht.