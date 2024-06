Fußball Übernachtung auf Schalke? Fan bekräftigt Geschichte

Der Fußball-Fan, der laut eigener Aussage nach dem Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Serbien mehrere Stunden unbemerkt in der Schalker Arena geschlafen hat, bleibt bei seiner Darstellung. In einem Gespräch des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ untermauerte der Brite am Mittwoch seine Version der Geschichte aus der Nacht zum Montag, zu der er ein Tiktok-Video öffentlich gemacht hatte. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte am Dienstag widersprochen und erklärt, das Video könne nicht nach dem Spiel entstanden sein.