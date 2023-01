Prozess : Überraschung am OVG: Streit um Steinkohlekraftwerk beendet

Überraschung am OVG: Streit um Steinkohlekraftwerk beendet

Bei Prozessbeginn vor dem Verwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen zum Steinkohlekraftwerk Trianel in Lünen sitzen die Verfahrensbeteiligten im Saal des Mövenpick Hotels in Münster. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Münster Ein seit über zehn Jahren dauernder juristischer Streit um das Steinkohlekraftwerk Trianel in Lünen ist beendet. Auf Nachfrage erklärte eine Gerichtssprecherin, dass die Beteiligten das Verfahren vor dem nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgsericht am Freitagabend überraschend für erledigt erklärt haben.

Bereits am ersten Verhandlungstag hatte die Vorsitzende Richterin am vergangenen Montag den Kläger, den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), auf die aus ihrer Sicht geringen Erfolgsaussichten hingewiesen. Am Freitag folgte dann nochmals ein Verhandlungsmarathon über mehrere Stunden.