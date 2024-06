Nach Stadiondach-Vorfall UEFA will EM-Stadien weiter überprüfen

Die UEFA wird nach dem Stadiondach-Vorfall in Dortmund die Sicherheitsmaßnahmen in allen EM-Stadien weiter überprüfen. Das kündigte die Europäische Fußball-Union am Sonntag an. Zugleich wies sie darauf hin, dass die Turnier-Organisatoren die Sicherheitsvorkehrungen ohnehin permanent überprüfen würden.