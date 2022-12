Auszeichnung : Ukrainischer Autor Andruchowytsch erhält Heine-Preis

Düsseldorf Der Heine-Preis steht dieses Jahr ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Stadt Düsseldorf zeichnet einen Autor aus, der sich seit langem für die Anbindung des Landes an Europa einsetzt.

Der ukrainische Schriftsteller und Essayist Juri Andruchowytsch wird am Samstag (11.00 Uhr) mit dem renommierten Heine-Preis 2022 der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. Der 62-jährige Autor nimmt die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einem Festakt im Schauspielhaus entgegen.

Der alle zwei Jahre verliehene Preis ist nach dem in Düsseldorf geborenen Dichter Heinrich Heine (1797-1856) benannt. In diesem Jahr wird dessen 225. Geburtstag gefeiert. Er wurde mutmaßlich am 13. Dezember 1797 geboren und starb 1856 im Pariser Exil.