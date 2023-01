Handball : Umgang mit Spielerinnen: Blomberg wehrt sich gegen Vorwürfe

Düsseldorf Vorwürfe zum Umgang mit Spielerinnen beschäftigen den deutschen Frauen-Handball seit Monaten. Nun melden sich weitere Betroffene mit neuer Kritik zu Wort. Im Fokus steht Bundesligist Blomberg-Lippe.

Frauen-Bundesligist HSG Blomberg-Lippe hat Vorwürfe zum Umgang mit seinen Handballspielerinnen zurückgewiesen. „Bei aller notwendigen Selbstkritik, an der kein Zweifel besteht, weist der Verein die heutigen Vorwürfe als nicht fair und zum Teil völlig überzogen zurück“, erklärte der Club am Freitag auf Anfrage. In einem Bericht des „Spiegel“ hatten zuvor unter anderem frühere Spielerinnen den Umgang des aktuellen Coaches Steffen Birkner mit ihnen kritisiert.