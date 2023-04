Außenhandel Umsatz der NRW-Industrie steigt um gut 15 Prozent

Die Geschäfte der Industrie in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr auch dank einer starken Nachfrage aus dem Ausland deutlich zugelegt. Insgesamt haben die Industriebetriebe 411,1 Milliarden Euro erwirtschaftet, das seien 15,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mit. Die Auslandsumsätze zogen mit 15,7 Prozent stärker an als die Geschäfte im Inland. Damit erwirtschaftet die NRW-Industrie nun 44,6 Prozent ihres Umsatzes mit Geschäftspartnern im Ausland.