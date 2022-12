Justiz : Umstrittene Russland-Reise: Keine Ermittlungen gegen Blex

Düsseldorf Die Staatsanwaltschaft wird nach der umstrittenen Russland-Reise des damaligen AfD-Abgeordneten Christian Blex keine Ermittlungen gegen den Politiker aufnehmen. Es habe sich kein Anfangsverdacht ergeben, so die Staatsanwaltschaft.

Konkrete Straftatbestände hatte Wolf in seinem Schreiben an die Staatsanwaltschaft damals nicht aufgeführt. Er hatte allgemein „um Prüfung wegen aller in Betracht kommender Delikte“ gebeten, nachdem Blex mit zwei weiteren AfD-Politikern Richtung Russland gereist war. Einen geplanten Besuch in den Donbass in der Ukraine hatte Blex wegen der Kritik daheim abgeblasen.