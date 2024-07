Düsseldorf Unbefugte Person in Staatskanzlei löst Räumung aus

Eine unbefugte Person in der Staatskanzlei in Düsseldorf hat einen stundenlangen Polizeieinsatz und die Evakuierung des Gebäudes ausgelöst. Am Morgen habe sich eine Person widerrechtlich Zutritt zu dem Gebäude verschafft und dieses kurze Zeit später wieder verlassen, teilte ein Polizeisprecher mit. Weitere Details zu dem Vorfall wollte er nicht nennen.