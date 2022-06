Ermittlungen : Unbekannte verstellen Lüftung an Ställen: 130 Tiere tot

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Schermbeck Unbekannte haben in einem Schweinemastbetrieb in Altschermbeck nahe Wesel nachts die Lüftung der Ställe verstellt. Dadurch sei die Temperatur in den Ställen so angestiegen, dass etwa 130 Schweine starben, teilte die Polizei am Freitag mit.



Ein technischer Defekt sei nach ersten Ermittlungen auszuschließen. Die Türen der Ställe seien zwar geschlossen, aber nicht abgeschlossen gewesen.

Als der Bauer am Morgen nach seinen Tieren geguckt habe, habe es bereits einen akustischen Alarm gegeben. Der Alarm werde ab 35 Grad Celsius im Stall ausgelöst. Die Hintergründe der Manipulation in der Nacht zu Sonntag (12.06.2022) waren zunächst unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

(dpa)