Kriminalpolizei Unbekannte werfen Steine auf Autobahn: Ermittlung

Dortmund · Unbekannte Täter haben Steine auf die Hafenautobahn in Dortmund geworfen und dabei mehrere Autos getroffen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Freitag niemand, teilte die Polizei in Dortmund am Abend mit.

15.03.2024 , 21:21 Uhr

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration





Fünf Fahrzeuge seien jedoch leicht beschädigt worden. Die Beamten stellten mehrere Steine sicher - einer habe die Größe eines Pflastersteins gehabt, hieß es. Ein betroffener Autofahrer habe zwei Verdächtige am Mittag von der Hafenautobahn über eine Brücke in Richtung Insterburg-Siedlung im Dortmunder Stadtteil Huckarde verfolgt, wie die Polizei weiter mitteilte. Dort verlor er die beiden jedoch aus den Augen. Auch die Fahndung der Polizei endete zunächst ohne Ergebnis. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei den Steinewerfern vermutlich um Jugendliche. Sie sollen sich auf einem Waldweg nördlich der Autobahn aufgehalten haben, unmittelbar hinter der Auffahrt Huckarde. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. © dpa-infocom, dpa:240315-99-356298/2

(dpa)