Kriminalität : Unbekannter stiehlt Weihnachtspakete

Hagen In Hagen hat ein Unbekannter auf offener Straße mehrere Pakete inmitten einer laufenden Auslieferung von Weihnachtssendungen gestohlen. Wie die Polizei an Heiligabend mitteilte, brachte eine Post-Angestellte am Freitag die letzten Weihnachtspakete an die Haustüren und ließ ihren Paketwagen kurz unbeaufsichtigt auf dem Gehweg zurück.



„Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entnahm mehrere Pakete mit unbekanntem Inhalt.“ Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Pech hatte auch der Fahrer eines Paket-Transporters in Iserlohn. Sein Fahrzeug geriet an Heiligabend heftig ins Qualmen. Der Fahrer stellte den Wagen ab und räumte ihn schnell leer, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Die Pakete seien umgeladen worden - hier müsse also niemand vergeblich auf seine Weihnachtspost warten.

