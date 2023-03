Gesellschaft : Unesco-Kulturerbe: Sorge um kulturelle Identität der Ukraine

Düsseldorf Brauchtum stiftet Gemeinschaft - ob beim Skat oder Tango. Damit Traditionen weltweit geschützt werden, gibt es die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes. Kriege aber sind für Kulturbräuche eine Bedrohung.

Der russische Angriffskrieg bedroht nach Ansicht des Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz, Falko Mohrs, auch die kulturelle Identität der Ukraine. „Das ist auch ein Krieg gegen die Kultur und Selbstbestimmung eines Landes“, sagte er am Donnerstag in Düsseldorf bei einer Festveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der Unesco-Konvention zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes.

Wie sehr der russische Angriffskrieg das kulturelle Selbstverständnis der Ukraine trifft, hat der Streit um den sowohl in Russland als auch in der Ukraine beliebten Borschtsch gezeigt: Die Unesco hatte entschieden, die ukrainische Zubereitungsart der Rote-Bete-Suppe auf die Liste des weltweit zu schützenden Kulturerbes zu setzen. Das Ergebnis war Begeisterung in der Ukraine und Wut in Russland. Die Unesco hatte den Eintrag der ukrainischen Borschtsch-Variante damit begründet, angesichts des russischen Kriegs einen „wesentlichen Bestandteil des ukrainischen Familien- und Gemeinschaftslebens“ zu schützen.