Düsseldorf : Unfall auf Kö mit sechs Verletzten: Polizei ermittelt

Flatterband sichert die Unfallstelle rund um stehende und liegende E-Scooter. Foto: Alex Forstreuter/dpa

Düsseldorf Nach dem Autounfall auf der Düsseldorfer Königsallee am Dienstagabend schwebt keiner der Verletzten mehr in Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Polizei ermittele wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.



Insgesamt sechs Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

Auf der Einkaufsmeile hatte ein 84 Jahre alte Autofahrer die Kontrolle über seinen SUV verloren und war in eine Menschengruppe gefahren. Der Unfall ereignete sich auf der Seite der Kö mit Geschäften und in der Nähe des Weihnachtsmarkts. Eine vorsätzliche Tat hatte die Polizei rasch ausgeschlossen. Der Unfallwagen war auch gegen mehrere andere Autos geprallt.

Aus der Menschenmenge wurden zwei Menschen schwer verletzt und schwebten zunächst in Lebensgefahr. Leicht verletzt wurden eine weitere Person aus der Fußgängergruppe, der Fahrer eines vom Unfallwagen beschädigten Fahrzeugs sowie der 84-Jährige Fahrer und seine Begleiterin. Die Düsseldorfer Feuerwehr war mit war 45 Einsatzkräften vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:221123-99-627788/2

(dpa)