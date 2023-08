Unfall in Köln Autofahrer flüchtet vor Polizei: Eine Tote und fünf Verletzte

Eine 16-Jährige ist bei einem schweren Unfall in Köln-Niehl gestorben. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Sonntagmittag mit. Der 17-jährige Fahrer des Unfallwagens wird weiterhin intensivmedizinisch betreut, eine 14-Jährige und zwei 17-Jährige wurden schwer verletzt. Ein 18-jähriger Begleiter befindet sich mittlerweile ebenfalls nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei sei in der Nacht zum Sonntag durch Zeuginnen und Zeugen alarmiert worden, weil der 17-Jährige zusammen mit mehreren Bekannten in einem Mietwagen von einer Party losgefahren sei.