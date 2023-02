Recklinghausen : Unfall mit Güterzug: Polizei ermittelt mit Drohnen

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen lassen Polizisten eine Drohne aufsteigen. Foto: David Young/dpa

Recklinghausen Nach einem tödlichen Unglück an einer Bahnstrecke in Recklinghausen setzt die Kriminalpolizei am Freitag die Ermittlungen fort. Drohnen sollten wichtige Übersichtsaufnahmen der Umgebung liefern, sagte ein Sprecher der Polizei.



„Da nutzen wir, dass es jetzt trocken und hell ist.“ Insbesondere der abgestellte Güterzug, der am Freitag weiter auf den Gleisen stand, sollte laut Polizeiangaben von oben aufgenommen werden. Am Donnerstagabend hatte der Zug zwei Jungen im Alter von zehn und neun Jahren erfasst. Der Zehnjährige wurde getötet, der Neunjährige wird derzeit schwer verletzt im Krankenhaus behandelt.

Der Bahnverkehr war am Vormittag auf der Strecke noch gesperrt. Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, blieb nach wie vor unklar, wo genau sich der Zusammenstoß ereignete.

