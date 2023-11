Kölnerin vor Gericht Autofahrerin soll Sterbenden fotografiert und dann vom Unfall geflohen sein

Nach dem Unfalltod eines Motorradfahrers in Düsseldorf muss sich die mutmaßliche Verursacherin an diesem Montag ab 09.00 Uhr in Düsseldorf vor dem Amtsgericht verantworten. Der Fall hatte im Juli 2022 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil die Frau den Sterbenden an der Unfallstelle noch fotografiert haben soll, bevor sie einfach weiter gefahren sein soll.