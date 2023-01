Tiere : Unterfranke ist wieder bester Hirschrufer Deutschlands

Dortmund Der Unterfranke Fabian Menzel ist erneut zum besten Hirschrufer Deutschlands gekürt worden. Der Sieger der Meisterschaft im Hirschrufen des vergangenen Jahres verteidigte den Titel am Freitag bei der europaweit größten Jagdmesse in Dortmund.

Zu der Runde waren die Teilnehmenden mit speziellen Instrumenten - Ochsenhörner, Glaszylinder oder auch Tritonmuscheln - angetreten. Die Veranstaltung gilt als einer der Höhepunkte der Messe Jagd & Hund - auch wenn diesmal deutlich weniger Wettbewerber mitmachten als in den Jahren zuvor. So hatten 2019 noch 16 Stimmimitatoren auf der Bühne gestanden. Ziel ist es, die Stimme des „Königs der Wälder“ so überzeugend wie möglich und in unterschiedlichen Situationen nachzuahmen.