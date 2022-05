Prozess : Urteil gegen Priester wegen Missbrauchs rechtskräftig

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Köln Das Urteil gegen einen katholischen Priester, der in Köln zu zwölf Jahren Haft wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, ist rechtskräftig. Die Revision gegen die Entscheidung sei zurückgenommen worden.

Das Urteil gegen einen katholischen Priester ist rechtskräftig, der in Köln zu zwölf Jahren Haft wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden ist. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag auf Anfrage mit. Die Revision gegen die Entscheidung sei zurückgenommen worden. „Bild“ hatte darüber berichtet.

Das Gericht hatte den Geistlichen am 25. Februar schuldig gesprochen, von 1993 bis 2018 neun Mädchen in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich teils schwer sexuell missbraucht zu haben. Alle leiden nach Angaben des Gerichts unter „katastrophalen Folgen“ wie Depressionen, Angstpsychosen, Magersucht, wiederkehrenden Alpträumen und Schuldgefühlen. Insgesamt wurde der Pfarrer in 110 Fällen für schuldig befunden. Das jüngste Opfer war neun Jahre alt.