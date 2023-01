Bielefeld : Urteil im Prozess um Banküberfall mit Säge

Bielefeld Nach einem Überfall mit einem ungewöhnlichen Tatwerkzeug muss sich ein 26-Jähriger vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Der psychisch Kranke hatte ein Geständnis abgelegt - jetzt sprechen die Richter das Urteil.

Im Prozess um einen Banküberfall mit einer Säge will das Landgericht Bielefeld am Mittwoch (11.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Der Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag Anfang Januar ein Geständnis abgelegt. Auf im Prozess gezeigten Videos war zu sehen, wie der 26-Jährige im August 2022 eine Bankangestellte in Minden mit einer 35 Zentimeter langen Säge bedroht und dabei 150 Euro in Münzen erbeutet hatte.