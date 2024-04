Fußball Urteil im Streit um Baupläne des 1. FC Köln verschoben

Der 1. FC Köln muss weiter auf die Genehmigung für die Erweiterung seines Trainingsgeländes am Geißbockheim warten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Dienstag keine Entscheidung im Streit zwischen dem Fußball-Bundesligisten und unter anderem einer Bürgerinitiative verkündet. Das Urteil soll nun am Mittwoch erfolgen. Zu den Gründen für die Urteilsverschiebung machte das Gericht keine Angaben.