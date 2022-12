Oberverwaltungsgericht : Urteil: Uni Münster muss Auslands-Note nicht anerkennen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Münster Die Uni Münster muss die Prüfungsnote einer polnischen Hochschule nicht umrechnen und anerkennen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen am Dienstag in Münster entschieden.

Nach der Entscheidung des OVG reicht es, wenn die Universität die in Posen erworbenen sogenannten ECTS-Punkte und die somit verbundene Studienleistung anerkennt. Der BWL-Student pochte auf Anerkennung der in Polen erworbenen Note. Der Kläger hält die Weigerung der Uni in Deutschland für europarechtswidrig und war nach einer Niederlage vor dem Verwaltungsgericht Münster in Berufung gegangen.