Telekommunikation : US-Investor mischt bei Funkturmgesellschaft Vantage mit

Düsseldorf/New York Der aktivistische US-Investor Elliott hat sich ein großes Stück am Funkturmunternehmen Vantage Towers gesichert und könnte damit die Pläne der Noch-Vodafone-Tochter durcheinander wirbeln. Der Hedgefonds des Milliardärs Paul Singer halte zum 24. Januar direkt sowie über andere Instrumente 5,61 Prozent der Anteile, hieß es in einer Stimmrechtsmitteilung am Dienstag.



Die Gesellschaft ist dafür bekannt, sich in Unternehmensbelange einzumischen, um daraus Kapital zu schlagen. Die Vantage-Aktie legte nach der Veröffentlichung der Stimmrechte zu.

Vantage Towers baute unterdessen im dritten Geschäftsquartal bis Ende Dezember seine Standorte weiter aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz - ohne Durchleitungseinnahmen - um knapp fünf Prozent auf 263,7 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Das Management ist nun zuversichtlich, die obere Hälfte seiner Prognose für das noch bis Ende März laufende Geschäftsjahr zu erreichen, wie der MDax-Konzern mitteilte.

(dpa)