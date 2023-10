Kind in Kanal versenkt Verdächtiger Vater schweigt nach Tod von Dreijähriger

Der 40-Jährige soll sein Kind in Dinslaken zur Strafe in einen Keller gesperrt haben, wo es laut Obduktion an Erbrochenem erstickte. Der Mann hatte sich am vergangenen Freitag bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass seine Tochter ums Leben gekommen sei. Er habe ihren Körper mit Gewichten beschwert und im Rhein-Herne-Kanal bei Oberhausen versenkt. In der Nacht zu Samstag hatten Taucher die Leiche geborgen. Der Beschuldigte werde von einem Pflichtverteidiger vertreten, schilderte Mende. Es seien noch viele Fragen offen.