Fluss Volme Vater will Ball aus dem Fluss holen und entdeckt Toten

Ein Vater wollte in Hagen einen Ball aus dem Fluss Volme fischen und hat dabei im flachen Wasser die Leiche eines Mannes entdeckt. Die Polizei schließt nach ersten Ermittlungen eine Straftat aus und geht von einem Unglück aus, wie ein Sprecher auf dpa-Anfrage mitteilte. In der Nähe spielenden Kindern war der Ball zuvor in den Fluss gefallen. „Bild“ hatte zuvor berichtet.