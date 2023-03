Gelsenkirchen : Verdächtige nach Angriff auf Schalke-Fans: Sorge vor Derby

Gelsenkirchen/Düsseldorf Der Hooligan-Überfall auf Schalke-Fans vor knapp drei Wochen hat für Aufregung gesorgt. Nach Razzien wurden jetzt 19 Verdächtige identifiziert. Auf das Revierderby blickt die Polizei mit Sorge.

Nach dem brutalen Angriff auf Anhänger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 vor knapp drei Wochen hat die Polizei bei Razzien in mehreren NRW-Städten 19 Verdächtige ermittelt. „Es gab 25 Durchsuchungen. Wir haben 19 Tatverdächtige im Auge. Wir haben in mühsamer Kleinarbeit ermittelt, wer das war und haben bei denen jetzt mal einen Hausbesuch gemacht“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.