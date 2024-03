Kriminalität Verdächtiger nach Brand in Solingen wieder auf freiem Fuß

Im Fall des mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzten Mehrfamilienhauses in Solingen mit vier Toten ist ein vorläufig festgenommener Mann wieder auf freiem Fuß. Der Mann sei nach längerer Vernehmung wieder entlassen worden, nachdem sein Alibi überprüft worden sei, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es bestehe „kein dringender Tatverdacht“.