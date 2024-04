Einzelhandel Verdi fordert Zukunftskonzept für Handelskonzern Galeria

Das, was die Beschäftigten auszuhalten haben, geht weit über das Maß des Erträglichen hinaus“, sagte das für den Handel zuständige Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer am Samstag in Berlin. Es entstehe wieder einmal der Eindruck, dass die Beschäftigten zum Spielball eines Mietpokers werden. Mit den Vermietern müsse über die oft überteuerten Mieten verhandelt werden.