Tarifstreit Verdi NRW droht mit Vorbereitung auf Streik nach Osterferien

Die Arbeitgeber könnten bei einem Scheitern der Tarifverhandlungen zwar die Schlichtung im öffentlichen Dienst anrufen. Dann würde zunächst eine Friedenspflicht gelten. Die Warnstreiks am Montag machten aber die hohe Streikbereitschaft der Beschäftigen deutlich. Allein im öffentlichen Nahverkehr von Nordrhein-Westfalen hätten sich mehr als 12.000 Streikende an den Warnstreiks am Montag beteiligt. „Das ist eine gute Resonanz, die wir haben“, betonte Schmidt.