Tarife Verdi ruft Handelsbeschäftigte in NRW zu Warnstreik auf

Verdi fordert für die Einzelhandelsbeschäftigten im bevölkerungsreichsten Bundesland 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Arbeitgeber hatten in der ersten Verhandlungsrunde im April ein Angebot in Höhe von drei Prozent zum Abschlussmonat und weitere zwei Prozent ab dem 1. Mai 2024 vorgelegt. Darüber hinaus sieht es die Zahlung von Inflationsausgleichsprämien vor. Die Verhandlungen für den Einzelhandel werden am 22. Mai in Recklinghausen fortgesetzt.