Tarifkonflikt : Verdi sieht hohe Streikbereitschaft im öffentlichen Dienst

Ein Schild mit der Aufschrift "Warnstreik!" hängt am Eingang eines Krankenhauses. Foto: Ann-Marie Utz/dpa

Düsseldorf Die Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst geht weiter. Nach dem bundesweiten Aktionstag in Kitas und sozialen Einrichtungen plant Verdi in NRW vielerorts Warnstreiks bei der Müllentsorgung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An den Warnstreiks in kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch etwa 10 000 Beschäftigte beteiligt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Beteiligung“, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Tjark Sauer der dpa. Bei den Warnstreiks sei es um eine bessere Bezahlung sowie Personalausstattung gegangen.

So seien zu den Streikkundgebungen in Köln mehr als 2000 und in Dortmund etwa 1500 Streikende gekommen. Im Vorfeld der Warnstreiks, die Verdi zum Internationalen Frauentag wegen des hohen Frauenanteils in diesen Bereich organisierte, hatte die Gewerkschaft mit landesweit etwa 8000 bis 10 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.

Nach den Gewerkschaftsangaben gibt es in Nordrhein-Westfalen ungefähr 10.000 Kitas, von denen sich etwa ein Viertel in kommunaler Trägerschaft befänden. Bei landesweit etwa 140.000 Beschäftigten in allen Kitas in NRW zusammengenommen fehlen laut Verdi-Einschätzung bereits jetzt Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Von Donnerstag bis Samstag sind laut dem Verdi-Landesbezirk drei Tage Warnstreiks im Bereich Müllentsorgung mit den Schwerpunkten Ruhrgebiet und Rheinland geplant. Ein Sprecher berichtete von Warnstreiks unter anderem in Dortmund, Hamm, Duisburg, Essen, Mülheim, Oberhausen, Bochum, Düsseldorf, Solingen und Remscheid.

Außerdem setzt Verdi die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr fort. Am Donnerstag wird das Nahverkehrsunternehmen DSW21 in Dortmund bestreikt. „Die Streikmaßnahmen werden den ÖPNV mit Bussen und Bahnen in Dortmund komplett stilllegen“, erklärte das Unternehmen. Am Freitag hatte es umfangreiche Warnstreiks im NRW-Nahverkehr gegeben.

Hintergrund der Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, bei dem es um die Beschäftigten von Bund und Kommunen geht. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es trotz eines Arbeitgeberangebotes keine Annäherung der Tarifparteien gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde ist für Ende März angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:230307-99-865624/5

(dpa)