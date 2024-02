Gewerkschaften Verdi-Warnstreiks bei der Postbank in NRW

Nach den eintägigen Arbeitsniederlegungen in Bonn und Köln geht der Ausstand noch diese Woche planmäßig weiter: Am Mittwoch sollen Sachbearbeitungsbüros der Postbank in Essen und Dortmund sowie die DB-Tochtergesellschaft PCC Services GmbH in Essen bestreikt werden. Die Tarifparteien wollen sich am kommenden Montag zur nächsten Verhandlungsrunde in Frankfurt am Main treffen.