Luftverkehr Verdi weitet Warnstreik am Köln/Bonner Airport aus

Bereits zuvor war bekannt gewesen, dass die Fluggastkontrolle ab Mitternacht bestreikt wird, und zwar für 24 Stunden - also den kompletten Donnerstag. Deswegen hatten die Airlines die allermeisten Abflüge abgesagt oder Maschinen umgeleitet, auch ein großer Teil der Ankünfte wurde annulliert. Die Gewerkschaft Verdi ging davon aus, dass fast alle Abflüge ausfallen. Bei einem vergleichbaren Warnstreik am 1. Februar waren nach Flughafenangaben rund 80 Prozent der Flüge gestrichen worden. Der Warnstreik soll in der Nacht zu Freitag vorbei sein, und zwar sowohl an der Fluggastkontrolle als auch an der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle. Am Freitag soll das Sicherheitspersonal an den Airports Weeze und Dortmund die Arbeit niederlegen. Passagiere, die von den Streikfolgen betroffen sind, werden gebeten, sich an ihre Airline oder an ihren Reiseveranstalter zu wenden. Für den Düsseldorfer Flughafen schließt Verdi einen erneuten unangekündigten Ausstand nicht aus.