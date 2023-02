Verkehr : Verdi will am Freitag Flughafen Dortmund bestreiken

Ein Flugzeug bei der Landung. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Dortmund Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Verdi am Freitag in Nordrhein-Westfalen den Flughafen Dortmund bestreiken. Geplant sind ganztägige Arbeitsniederlegungen auch an den Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Hannover und Bremen, wie die Gewerkschaft in der Nacht zu Mittwoch mitteilte.



In NRW sind damit die großen Flughäfen Düsseldorf und Köln mit Stand Mittwoch nicht von den Ausständen betroffen.

Der Warnstreik in Dortmund ist den Angaben zufolge von Freitagmorgen (3.00 Uhr) bis Samstag morgen (3.00 Uhr) angesetzt. Verdi habe den Streik frühzeitig am Mittwochmorgen angekündigt, damit viele Reisende auf alternative Möglichkeiten zurückgreifen könnte, hieß es.

Für Mittwoch hatte Verdi in NRW Beschäftigte in kommunalen Verwaltungen zu Warnstreiks aufgerufen. Unter anderem sollen die Stadtverwaltungen in Oberhausen, Essen, Bochum, Remscheid und Solingen bestreikt werden. Betroffen vom Ausstand sollten etwa Kindertagesstätten, städtische Bäder und Entsorgungsbetriebe sein. In Köln sollen die städtischen Kliniken bestreikt werden.

