Prozesse : Verfahren gegen Ex-Solarworld-Chefetage geht weiter

Bonn Solarworld war einst ein deutsches Vorzeigeunternehmen, die Solarmodule waren gefragt auf der Welt. 2018 verschwand die Firma nach zwei Pleiten von der Bildfläche. Ein Bonner Gericht klärt nun, ob dabei alles mit rechten Dingen zuging.

In dem Verfahren gegen die frühere Chefetage des Solarzellen-Herstellers Solarworld um eine Rückerstattung von 731 Millionen Euro lädt das Bonner Landgericht am Donnerstag zum nächsten Verhandlungstag (11.30 Uhr). Der Sachverhalt soll eingehender erörtert werden, ein Urteil am selben Tag wird nicht erwartet. Solarworld ging im Mai 2017 insolvent, gegen chinesische Billig-Konkurrenz hatte das Bonner Unternehmen keine Chance. Aus Sicht des Insolvenzverwalters Horst Piepenburg hätte der Insolvenzantrag schon Mitte 2016 und nicht erst im Mai 2017 gestellt werden müssen, die Zahlungen in dem Zeitraum zwischen diesen Daten will er zurückbekommen.