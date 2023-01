Justiz : Verfassungsbeschwerde gegen Versammlungsgesetz in NRW

Düsseldorf/Münster Schon vor seiner Verabschiedung war das neue NRW-Versammlungsgesetz stark umstritten. Ein Jahr nach Inkrafttreten landet die Novelle jetzt sogar vor dem Verfassungsgericht. Kritiker sehen vor allem die Demonstrationsrechte von Klimaschützern über Gebühr beschnitten.

Der Verfassungsgerichtshof in Münster wird sich mit dem vor einem Jahr in Kraft getretenen nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetz befassen. Eine Verfassungsbeschwerde und ein Eilantrag seien dazu am Mittwoch eingegangen, bestätigte ein Gerichtssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.