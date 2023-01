Rechtsextremismus : Verfassungsschutz: Neonazis von „Die Rechte“ jetzt bei NPD

Dortmund Die Partei „Die Rechte“ ist in NRW Geschichte. Die Neonazis haben sich aber nicht zurückgezogen, sondern firmieren unter neuem Namen. Für den Verfassungsschutz zeigt das Beispiel, dass die NPD ihre „taktische Zurückhaltung“ gegenüber Neonazis längst aufgegeben hat.

Dortmunder Neonazis sind nach Angaben des Verfassungsschutzes nicht mehr in der Partei „Die Rechte“ organisiert, sondern nun im neu gegründeten NPD-Kreisverband aktiv. Das bedeute keine geänderten Inhalte oder Aktivitäten, sondern nur eine andere Organisationszugehörigkeit, teilte der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Verfassungsschützer vermuten: Die Neonazis wollen weiter vom Parteienprivileg profitieren - und „Die Rechte“ hatte zuletzt Auflösungserscheinungen gezeigt. Zuerst hatte das Dortmunder Online-Medium „Nordstadtblogger“ darüber berichtet.

Bei „Die Rechte“ hatte es den Angaben zufolge zuletzt einen Mitgliederschwund gegeben. Wegen Formfehlern wurde dann auch noch die Teilnahme an der Landtagswahl 2022 in den Sand gesetzt. Der Wechsel zur NPD diene dazu, den mit dem Parteienstatus zusammenhängenden Schutz nicht zu verlieren, vermutet der Verfassungsschutz. Die NPD wiederum erhofft sich demnach eine Stärkung des NRW-Landesverbands. Denn auch der ist seit Jahren am Schwächeln.