Unna : Verhinderter Einbrecher schläft am Tatort ein

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Unna Beim Versuch, in eine Tankstelle einzubrechen, soll ein Mann in Unna am Tatort eingeschlafen sein. Zeugen hätten in der Nacht zum Montag ein lautes Geräusch gehört und dann beobachtet, wie eine Person gegen die Eingangstür der Tankstelle geschlagen habe, hieß es im Polizeibericht.



„Danach ging der Mann zu Boden.“

Vor Ort stießen die herbeigeeilten Polizisten auf einen schlafenden 41-Jährigen, bei sich das Tatwerkzeug. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,2 Promille. Seinen Rausch durfte der Mann dann im beheizten Polizeigewahrsam ausschlafen.

© dpa-infocom, dpa:230130-99-415341/2

(dpa)