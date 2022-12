Verkehr : Verkehrsbetriebe senken Temperatur in den Bahnen

Düsseldorf Die Nahverkehrsbetriebe in Düsseldorf und Köln senken die Temperaturen in den Stadtbahnen, um Energie zu sparen.

Die Verkehrsbetriebe in Düsseldorf und Köln senken die Temperatur in ihren Straßen- und U-Bahnen. Die Düsseldorfer Rheinbahn kündigte am Montag an, die Temperatur in den Bahnen von 18 auf 16 Grad zu senken. So sollen in vier Monaten eine Million Kilowattstunden Strom eingespart werden, teilte das Nahverkehrsunternehmen in Düsseldorf mit. Dies entspreche dem jährlichen Stromverbrauch von rund 250 Vier-Personen-Haushalten.