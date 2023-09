Verkehr Verkehrsverbünde: D-Ticket für Studenten erst 2024

Die Studierenendenvertretung NRW fordert seit längerem ein bundesweit gültiges Semesterticket für 129 Euro, also 21,50 Euro im Monat. Sie sieht das aktuelle Semesterticket mit regional beschränkter Nutzung rechtlich in Gefahr, weil der Preisabstand zum Deutschlandticket und dessen Varianten zu gering sei. An der TU Dortmund hat inzwischen das Studierendenparlament für die Kündigung des Semestertickets gestimmt, die nach Angaben des Allgemeinen Studierendenausschusses allerdings erst in einem Jahr greift. Damit solle auf den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Land und Bund Druck ausgeübt werden zu handeln.