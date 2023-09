D-Ticket ist nicht betroffen Preise im Nahverkehr sollen steigen

Fahrscheine im öffentlichen Nahverkehr werden in großen Teilen von Nordrhein-Westfalen voraussichtlich zum Jahreswechsel deutlich teurer. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) peilt angesichts großer Kostensteigerungen eine Preisanhebung für seine Fahrscheine an. Eine Größenordnung zwischen etwa sechs bis zehn Prozent werde gegenwärtig nicht nur beim VRR diskutiert, sagte VRR-Vorstand José Luis Castrillo am Montag in Düsseldorf. Das Deutschlandticket wäre aber nicht von einer Anhebung betroffen.