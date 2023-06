Finanzen Vermehrt Schätzungen bei fehlenden Grundsteuererklärungen

Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen wollen den Wert von Grundstücken nach der Sommerpause vermehrt per Schätzung festsetzen, wenn bisher die Grundsteuererklärung dafür fehlt. Steuerlich sehr wichtige Fälle würden bereits geschätzt, hieß es im Finanzministerium am Mittwoch. Dies werde nach der Sommerpause intensiviert. Im Mai hätten die Finanzämter bereits mit Schätzungen in offenen Fällen begonnen, in denen trotz Erinnerung bisher keine Erklärung einging.