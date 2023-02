Tischtennis-Bundesliga : „Verrannt“: Düsseldorf und Verband kontern Ovtcharov-Kritik

Düsseldorf Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) und der deutsche Meister Borussia Düsseldorf haben Vorwürfe von Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov und seines Clubs TTC Neu-Ulm über einen möglichen Interessenkonflikt des Düsseldorfer Managers Andreas Preuß im Aufsichtsrat der TTBL scharf zurückgewiesen.

Dass diese Sperren erst in der kommenden Saison gelten, ist der Hauptkritikpunkt des TTC Neu-Ulm an den Urteilen. Der deutsche Pokalsieger will deshalb in beiden Fällen vor ein Schiedsgericht der TTBL ziehen. Ovtcharov und der Neu Ulmer Präsident Florian Ebner hatten einen Interessenkonflikt von Preuß als Manager des größten sportlichen Rivalen und Aufsichtsrats-Chefs des Ligaverbandes zumindest mehrfach in den Raum gestellt. So schrieb der frühere Weltranglisten-Erste Ovtcharov am Montagabend in einem später gelöschten Post in den sozialen Netzwerken: „Hoffentlich kann die TTBL in Zukunft einen unabhängigen Vorstand haben!!!“