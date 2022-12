Fußball : VfL Bochum verliert Testspiel gegen Zwolle 1:3

Bochum- Der VfL Bochum hat zu Beginn der Vorbereitung auf den nächsten Saisonabschnitt in der Fußball-Bundesliga einen Achtungserfolg verpasst. Im ersten Testspiel nach der WM-Pause verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am Mittwoch gegen den niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle mit 1:3 (1:2).

Gerrit Holtmann (8. Minute) hatte die Bochumer in Führung gebracht, ehe Zwolle den Rückstand drehte. Das Match in Bochum fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Verzichten musste Letsch, der nach der Pause zehn Spieler seiner Startelf wechselte, unter anderem auf Cristian Gamboa. Der Rechtsverteidiger hatte sich im Training eine Rippenverletzung zugezogen und pausiert vorerst. Zudem fehlte Takuma Asano nach dessen WM-Einsatz. Der Offensivakteur verpasste am Montag mit der japanischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar durch die Niederlage gegen Kroatien den Einzug ins Viertelfinale und soll zu Beginn der kommenden Woche beim VfL wieder ins Training einsteigen.

Im nächsten Testmatch spielt der VfL am Samstag (13.00 Uhr) in Bochum gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Am 16. Dezember steigt ein weiteres Testspiel beim Zweitligisten SC Paderborn.