Nahverkehr : Viele Fragen und Kritik im Landtag zum Deutschlandticket

Düsseldorf Viel Jubel - aber auch übervolle Züge und Chaos im Fahrplan: Das 9-Euro-Ticket hat den ÖPNV im Sommer zeitweise an seine Grenzen gebracht. Nun soll das Deutschlandticket als Nachfolger kommen. Mehr als fünfmal so teurer und noch mit vielen offenen Fragen verbunden.

Wann die Menschen in Deutschland für 49 Euro mit Bussen und Bahnen im Nahverkehr reisen können, weiß noch niemand so ganz genau. Verkehrsbetriebe und Kommunen in NRW haben aber so ihre Zweifel, dass die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Finanzierung ausreicht. Vor allem stießen sie sich im Verkehrsausschuss des Düsseldorfer Landtags daran, dass die Ausgaben auf drei Milliarden Euro gedeckelt seien. Wenn das nicht ausreicht, müssten nach jetzigem Stand die Kommunen zahlen, machte Geschäftsführer Joachim Künzel vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) am Mittwoch deutlich.