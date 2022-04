Verkehr : Viele Glatteis-Unfälle nach Kälteeinbruch in NRW

Essen Nach sonnenverwöhnten Tagen in NRW brechen plötzlich Schnee und Kälte ein. Das führte am Wochenende zu vielen Unfällen auf glatten Straßen. Die neue Woche bringt dem Land viel Regen und Wind.

Nach dem plötzlichen Kälteeinbruch am Freitag in NRW geht nun der Schnee in Regen über. Die neue Woche beginnt mit Schauern, die sich vielfach zu Dauerregen auswachsen, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Vor allem im Bergland fallen die Niederschläge demnach kräftig aus. Außerdem wird es ab Mittwoch sehr windig.