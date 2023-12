Bildung Viele Kinder auf Schuleintritt nicht gut vorbereitet

Viele Kinder in Deutschland starten nach Einschätzung von Bildungsforschern nicht gut vorbereitet in ihr Schulleben. Bei grundlegenden Lese- und Schreibkompetenzen seien die Fähigkeiten im EU-Vergleich schwach ausgeprägt, wie Befragungen von Schulleitungen und Eltern im Rahmen der internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) ergeben hätten. Das teilte das Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS) der Uni Dortmund mit, das zentrale Ergebnisse der Iglu-Studie im Mai vorgelegt hatte und seitdem einzelne Teilaspekte gesondert herausgreift. Lesen und Schreiben lernten die Kinder zwar in der Schule, der Schriftspracherwerb beginne aber schon vor dem Schuleintritt, hieß es am Dienstag.